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Kayıp oğluna kavuşan öğretmen annenin mutluluk gözyaşları

Antalya’da ablasının bir anlık dalgınlığından faydalanarak ortadan kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğu yaklaşık 1.

19 Temmuz 2019 Cuma 18:30
Kayıp oğluna kavuşan öğretmen annenin mutluluk gözyaşları

Antalya’da ablasının bir anlık dalgınlığından faydalanarak ortadan kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğu yaklaşık 1.5 kilometre ilerideki sahilde cankurtaranlar tarafından bulundu. Çocuklarının bulunmasıyla anne ve baba hem hüznü hem mutluluğu aynı anda yaşadı.


Edinilen bilgiye göre olay, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 13 numaralı plajda meydana geldi. Resim öğretmeni Tekuşin Güneş ile göz doktoru eşi Yakup Güneş, 3 çocuğuyla birlikte Antalya’ya tatile geldi. Tatillerinin son gününde denize gelen çiftin 6 yaşındaki çocukları Rubar Güneş, 10 yaşındaki ablası Sariya Lorin Güneş’in bir anlık dalgınlığı sonucu gözlerden kayboldu. Denizden çıkan anne ve baba çocuklarının olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı. Haber verilmesiyle sahilin tüm cankurtaranları harekete geçti. Bir sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla deniz polisi denizden, diğer polisler ise küçük Rubar’ı aramaya başladı. Balık adamlar ailenin yüzdüğü kıyı boyunca arama yapmaya başladı. Anne Tekuşin Güneş ise kızına ve kucağındaki bebeğine sarılarak gözyaşı döktü. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan anne için sağlık ekipleri hazır bekledi. Tüm sahil boyunca yapılan arama sonucu Rubar, yaklaşık 1.5 kilometre ilerideki 26 numaralı plajın kumsalında cankurtaranlar Eren Ünal ve Hayrettin Kaplan tarafından bulundu. Hemen battaniyeye sarılan Rubar’ın bulunduğu haberi telefondan fotoğraflı olarak aileye bildirildi. 2 saat boyunca gözyaşlarına boğulan anne Tekuşin Güneş, oğlunun bulunduğu haberiyle mutluluğa boğuldu. Oğlunun cankurtaranların kucağından alan baba Yakup Güneş de gözyaşlarını tutamadı. Eşinin elinden oğlunu alan anne Tekuşin de gözyaşlarını tutamadı. Uzun süre oğluna sarılıp mutluluk gözyaşı döken Tekuşin Güneş’e kızı Sariya Lorin de sarılarak eşlik etti. Çok mutlu olduğunu dile getiren anne Tekuşin, eşi ve çocuklarıyla sahilden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:30
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