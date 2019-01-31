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Kayıp Nihat öğretmenin cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

31 Ocak 2019 Perşembe 11:52
Kayıp Nihat öğretmenin cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmen Nihat Kaylı'nın cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde, 22 Ocak'ta sulama kanalına düşen Kaylı'nın (45) cesedine, düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisindeki ağaçlık ve kayalıkların yoğun olduğu bölümde ulaşıldı.

Kaylı'nın cesedi sıkıştığı bölümden arama çalışmalarını yapan ekipler tarafından çıkartıldı.

Nihat Kaylı'nın ağabeyi Aziz Kaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin suya düştüğü günden itibaren arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktararak, ekiplere çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Kaylı, ailecek oldukça üzgün olduklarını dile getirdi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı, 22 Ocak'ta eski öğrencisi S.B.Ü. (15) ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ne gitmiş, henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düşmüştü.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:52
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