0553 313 94 23

Kayıp Nesrin için yürüyüş düzenlendi

Zonguldak’ta 2 yıl önce “İnternet kafeye gidiyorum” diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı’nın halen daha bulunamaması üzerine ailesi caddede yürüyüş gerçekleştirdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:10
Kayıp Nesrin için yürüyüş düzenlendi

Zonguldak’ta 2 yıl önce “İnternet kafeye gidiyorum” diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı’nın halen daha bulunamaması üzerine ailesi caddede yürüyüş gerçekleştirdi.


Koçaklı ailesinin 7 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı, 2017 yılında "İnternet kafeye gidiyorum" deyip evden ayrıldı. En son internet kafenin bulunduğu sokakta görülen Nesrin Koçaklı’dan 2 yıldır haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine her yerde aranan Nesrin Koçaklı adeta sırra kadem bastı. Çevredeki güvenlik kameraları başta olmak üzere görüştüğü kişilerin ifadelerine de başvuran ekipler olayla ilgili Erkan K. (20) isimli zanlıyı gözaltına aldı.


Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Erkan K., kuvvetli suç şüphesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak halen daha Nesrin Koçaklı’ya dair bir iz bulunamaması üzerine aile İstasyon Caddesi’nden Gazipaşa Caddesi’ne yürüyüş gerçekleştirdi.



"Hak, hukuk, adalet istiyoruz"


Anne Yeter Koçaklı, abla Yeşim Demir ve kardeşi Sibel Demir yürüyüşte en ön sırada Nesrin Koçaklı’nın fotoğraflarını taşıyarak gözyaşı döktü. "Cenazesi belli, ölüsü yok" yazılı pankartla yürüyen kalabalık, sloganlar atarak Madenci Anıtı önüne geldi. Burada aile adına konuşan Gökhan Demir, "İlk önce emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Biz defalarca şu anda cezaevinde olan şahsın evine gittik. Bize bilmiyorum diyerek gönderdi. Şu ana kadar hep sustuk. Ama artık haykırıyoruz. Devlet büyüklerimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan destek bekliyoruz. Cenazemiz ortada yok. Biz cenazemizi istiyoruz" diye konuştu.


Acılı anne Yeter Koçaklı ise "Ben evladımı arıyorum. Cumhurbaşkanım yalvarıyorum. Ben bir anneyim. Allah rızası için. Cezaevinde bir çocuğumu kaybettim. Bu ikinci evladımı kaybediyorum. Allah rızası için adalet istiyorum. Kızımın cenazesini istiyorum. Ben yavrumun bir parçasını istiyorum. Sırtındaki montunu istiyorum" diye ifade etti.


Kalabalık grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:10
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorlu'daki tren kazası davası
    1. Çorlu'daki tren kazası davası
    2. Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu..
    3. 19 Yaş Altı Balkan Badminton..
    4. Benzinde 11 kuruş indirim
    5. Akyurt’ta Camiden Sahaya Futbol..
    6. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin..
    7. Sarıgöl üzümü dünyaca ünlü zincir..
    8. "Enerji alanındaki çalışmalar dikkatli..
    9. Ağrı’da yıl sonu eğitim değerlendirme..
    10. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    11. "Rum yönetimi BM yetkilileriyle bir..
    12. Araç sahiplerine güzel haber! İndirim..
    13. Küçükçekmece olaylarında 116 kişiye..
    14. Avukat Aksoy mezarı başında anıldı
    15. Etiyopya’daki FETÖ okullarını Türkiye..
    16. Niğde’de sahte alkolden bir kişi..
    17. Mersin’deki deprem tatbikatı gerçeğini..
    18. Adana’da otomobil sulama kanalına..
    19. George Daniels cep saati açık..
    20. Solcu T24, hortumcu Cem Uzan'ın..
    21. Elazığ’da deneme amaçlı ekilen arpa ve..
    22. Devrek Belediyesinden meclis toplantısı
    23. Hastane bahçesinde araç alev alev yandı
    24. Kayıp Nesrin için yürüyüş düzenlendi
    25. Kayserispor Mert’i transfer etti
    26. Kars’ta 8.6 milyonluk merkez hizmete..
    27. Arjantin'de kutup soğukları
    28. AK Partili vekiller Bakan Yardımcısı..
    29. Pakistan’daki tekne kazasında 15 kişi..
    30. Çocukların kullandıkları lazımlıkların..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar