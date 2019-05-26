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Kayıp Mustafa 8 Saat Sonra Bulundu

Kahramanmaraş(İHA) Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi Çoğulhan mahallesinde akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Mustafa Yanık 8 saatlik aramanın ardından bulundu.

26 Mayıs 2019 Pazar 01:50
Kayıp Mustafa 8 Saat Sonra Bulundu

Kahramanmaraş(İHA) Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi Çoğulhan mahallesinde akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Mustafa Yanık 8 saatlik aramanın ardından bulundu.


Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan mahallesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk arpa tarlada uyurken bulundu.


Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi’nde yaşayan Ramazan ve Merve Yanık çiftinin çocuğu 4 yaşındaki Mustafa Yanık’ın iftar vakti kaybolması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine 15 jandarma, 30 komando, 25 güvenlik korucusu, AFAD, itfaiye ekibi ve vatandaşların katılımıyla kayıp çocuk aranmaya başladı. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik araması sonucu Yanık, evlerine yaklaşık 500 metre mesafedeki buğday tarlasında uyur vaziyette bulundu.


Sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen çocuk, ailesine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 01:50
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