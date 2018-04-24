Türbede bulunan mumya devrik şah Rıza Pehlevi'ye mi ait?

İran'ın Rey şehrinde Abdülazim Türbesi'nin genişletme çalışmaları sırasında bir mumya bulundu. Uzmanlar, mumyanın 1925’ten 1941’e kadar İran’ın şahı olan Rıza Pehlevi’ye ait olabileceğini açıkladı. Bu ihtimalin gerçek olduğu konuşuluyor çünkü tarihi kayıtlara göre 1944’te ölen Rıza Pehlevi’nin o bölgeye defnedildiği biliniyor.

Rıza Pehlevi, 15 Aralık 1925 tarihinde İran’ın şahı olmuştu. Kaçar Hanedanı'nın son şahı olan Ahmed Şah Kaçar'ı devirerek Pehlevi Hanedanı'nı kurmuştu. Modern okullar açan ve önemli reformlar gerçekleştiren Rıza Pehlevi, 16 Eylül 1941 tarihinde istifa etmişti.

26 Temmuz 1944’te Johannesburg’da 66 yaşındayken ölen Rıza Şah, Mısır’da mumyalanmış ve Kahire'deki Al Rifa’i Camii'nde saklanmıştı. Yıllar sonra mumyası ülkeye geri geldi ve Rey kentinde hazırlanan anıt mezara törenle gömülmüştü. 1979 İran Devrimi'nden sonra mozolesi, Ayetullah Humeyni'nin onayıyla yıkılmıştı