0553 313 94 23

Kayıp Malezya uçağının enkazından yeni parçalar bulunduğu iddiası

Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014'te kaybolan Malezya Havayollarına ait uçaktaki yolcuların yakınları, uçak enkazına ait yeni parçalar bulduklarını öne sürdü

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:28
Kayıp Malezya uçağının enkazından yeni parçalar bulunduğu iddiası

KUALA LUMPUR (AA) - Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014 yılında kaybolan Malezya Havayollarının 370 sefer sayılı uçağındaki yolcuların yakınları, uçağın enkazına ait yeni parçalar bulduklarını iddia etti.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, kayıp yolcuların yakınları, yıllardır hiçbir iz bulunmayan uçağın enkazına ait olduğunu öne sürdükleri bir takım parçalara rastladı.

Konu hakkında basına açıklama yapan bir yolcu yakını, buldukları parçaları cuma günü Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook'a teslim edeceklerini söyledi.

Şu ana kadar 27 parçası bulunan uçağın enkazından, en son ağustos ayında yeni parçalara rastlanmıştı.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya Havayollarına ait uçak, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014'te kaybolmuştu.

Uçağın enkazını bulabilmek için yürütülen arama çalışmaları, 3 yılın ardından sonuç alınamadan Ocak 2017'de bitirilmişti.

Bu yılın ocak ayında ABD şirketi Ocean Infinity uçağı arama çalışmalarına tekrar başlamış, fakat çalışmalar mayıs ayında yeniden durdurulmuştu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:28
  1. Kayıp
  2. Malezya
  3. MH370
  4. Uçak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Guterres'ten "Suudi Veliaht Prens ile görüşmeye hazırım" açıklaması
    1. Guterres'ten "Suudi Veliaht Prens ile..
    2. Rusya'dan YPG açıklaması: Bunu anlamış..
    3. Fed Başkanından "güvercin" açıklamalar
    4. Gençlerbirliği-Karabükspor maçının..
    5. Tahran'da Türk filmleri gösterimine..
    6. Afganistan'da eski istihbarat..
    7. İzmir büyükşehir belediye meclisinde..
    8. Brezilya, BM İklim Değişikliği..
    9. Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar kapıya..
    10. TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve..
    11. Voleybol: Erkekler Avrupa Challenge..
    12. Kayıp Malezya uçağının enkazından yeni..
    13. Guterres'ten Filisten'e dayanışma mesajı
    14. Hatay'da kayıp çocuğun bulunma anı..
    15. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    16. Böyle öküz görülmedi! Cüssesi..
    17. İBB uyardı! 3 gün etkili olacak
    18. Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına doğru
    19. Lübnan iç savaşında kaybolanların..
    20. Beyaz Saray'dan dikkat çeken Erdoğan..
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları