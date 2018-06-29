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Kayıp Leyla olayında korkutan gelişme! Tüm kuyular boşaltıldı

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesiyle gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir’i bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Köyde birçok yeri defalarca arayan ekipler son olarak tüm kuyuları vidanjörle boşalttı.

29 Haziran 2018 Cuma 10:20
Kayıp Leyla olayında korkutan gelişme! Tüm kuyular boşaltıldı

Ağrı’da ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği Bezirhane köyünde 15 dakika içerisinde ortadan kaybolan minik Leyla için köy ve çevresinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. İHA'nın haberine göre, çalışmalarda 15’inci güne girilirken Leyla’ya dair hiçbir ize rastlanamadı. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aile Leyla’dan gelecek güzel haberi bekliyor. Sabah saatlerinde çalışmalarına başlayan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, Kızılay ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam etti.

İlk olarak dere kenarları, köprü altları ve sazlık alanları arayan ekipler sonuca ulaşamayınca daha sonra ikiye ayrıldı. Bir ekip tarım arazilerinde arama yaparken, AFAD ve Kızılay ekipleri köyde bulunan tüm kuyuları Ağrı Belediyesine ait vidanjörle boşalttı. Ekipler boşaltılan kuyularda kürek ve dirgenlerle Leyla’yı aradı. Kuyulardan da bir ize rastlamayan ekipler daha sonra metruk evler, tandırlık ve ahırları ‘Mavi’ isimli köpekle aradı ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi. Leyla’yı bulmak için yoğun çaba sarf eden ekipler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:20
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  6. AFAD ekipleri
  7. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı

YORUM YAZ

  • ahmetahmet11 sa önce
    vahhhh güzel kizim benim... su mübarek cumamizin yuzu hürmetine, Rabbim seninle ilgili güzel bir ulsatirsin ailene insallah
  • seyruseferseyrusefer13 sa önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır. Teşekkür ederiz)
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