Kayıp kız polis tarafından bulundu Gaziantep’te 2 gün önce kaybolan genç kız polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Gaziantep’te 2 gün önce kaybolan genç kız polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Gaziantep’in Şahinbey İlçesi Perlikaya Mahallesi 140 nolu cadde üzerinde ikamet eden C.A. isimli kız çocuğunun 22 Haziran 2019 günü kayboldu. mağdurun ailesinin polise müracaatı sonrası harekete geçen ekipler, yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, mağdur C.A. 23 Haziran 2019 günü bularak ailesine teslim etti.

Kaçırma olayıyla ilgisi bulunan şüpheli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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