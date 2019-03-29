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Kayıp kız çocuk ölü bulundu

Kırklareli'nde akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 11 yaşındaki Zeynep Esin metruk binada ölü bulundu- Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi

29 Mart 2019 Cuma 02:07
Kayıp kız çocuk ölü bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde akşamdan bu yana haber alınamayan kız çocuk başına tuğla ile vurulmuş halde metruk binada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Esin'den (11) bir süre haber alamayan ailesi polise kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından yaklaşık 7 saat yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulundu. Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Öte yandan olay yerine gelen kız çocuğunun yakınları sinir krizi geçirdi. Burada çok sayıda vatandaş toplanırken, polis ekipleri kalabalığın dağılması için havaya uyarı ateşi etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Zeynep Esin'in ölü bulunduğu bildirildi ve başsağlığı mesajı yayınlandı. Paylaşımda katil ya da katillerin en kısa sürede bulunacağı ifade edildi.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 02:07
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