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Kayıp kız çocuğunun ölü bulunması

Kırklareli Valiliği, 11 yaşındaki Zeynep Esin için mevlit programı düzenledi, belediyenin organize ettiği yürüyüş gerçekleştirildi

29 Mart 2019 Cuma 22:12
Kayıp kız çocuğunun ölü bulunması

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde metruk binada öldürülmüş halde bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin için Valilik tarafından mevlit okutuldu.

Sultan Reyhani Camisi'nde düzenlenen programda müezzin ve imamlar tarafından kaside okundu, dualar edildi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, Zeynep Esin için herkesin dua etmesi gerektiğini söyledi.

Kırklareli halkının bugün birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu belirten Demirtaş, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kılınan yatsı namazının ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Esin ailesinin evini ziyaret etti.

Vali Bilgin, babaanne Semra Esin'e taziyelerini iletti. Her zaman ailenin yanında olacaklarını ifade eden Bilgin, bu tür olayları nefretle kınadıklarını dile getirdi.

Öte yandan Kırklareli Belediyesi'nce "Zeynep için susuyoruz" yürüyüşü düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanında, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, cenaze evine kadar yürüdü.

Kesimoğlu ile eşi Sibel Kesimoğlu, Esin ailesine başsağlığı diledi.

- Olay

Zeynep Esin'in dün eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kuzeni Kerem Solako (28), tutuklanmıştı.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 22:12
  1. cenaze
  2. Kaside
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