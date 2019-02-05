Kayıp kişinin cesedinin ormanlık alanda bulunması Zonguldak'taki olayda, kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalarda cinayet şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin silahla vurularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine, bir şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 28 Ocak'ta, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde ikamet eden Sezai Karaca'nın (55) cesedinin ormanlık alanda bulunmasına ilişkin jandarma, çalışmalarını sürdürdü. Otopsi raporunda Karaca'nın av tüfeğiyle öldürüldüğünün kesinleşmesinin ardından araştırmalarını derinleştiren ekipler, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı. Getirildiği İlçe Jandarma Komutanlığında cinayeti itiraf ettiği öğrenilen zanlıya, olay yerinde keşif yaptırıldı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. -Olay Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyünde, 28 Ocak'ta hayvanlarına bakmak için evinden ayrılan Sezai Karaca'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, yakınları ve köylülerin de destek verdiği arama çalışmasında Karaca'nın cesedi, ormanlık alanda bulunmuştu.

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