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Kayıp kişinin cesedi baraj gölünde aracın içinde bulundu

14 Mart 2019 Perşembe 14:41
Kayıp kişinin cesedi baraj gölünde aracın içinde bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kişi, baraj gölündeki aracının içinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Yenice köyünde yaşayan Naci Özdemir'den (61) iki gündür haber alamayan yakınları, yaptıkları aramalar sonuç vermeyince durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmada, Özdemir'in aracının son olarak Koçhisar Barajı çevresinde görüldüğü tespit edildi.

Bölgeye gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekibi tarafından baraj kıyısı ve su üstünde, Ankara'dan gelen Jandarma Asayiş Özel Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) Taburuna bağlı Su Altı Timi tarafından da suda arama gerçekleştirildi.

Uzun süren çalışmaların ardından Özdemir'in cenazesi, kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta 4,5 metre derinlikteki aracın içinde bulundu.

Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Özdemir'in aracı da çekici yardımıyla barajdan çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:41
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