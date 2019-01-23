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Kayıp kişi Porsuk Çayı'nda aranıyor

Eskişehir'de iki gündür haber alınamayan kişinin akarsuya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar tarafından arama yapıldı

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:33
Kayıp kişi Porsuk Çayı'nda aranıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan kişi için Porsuk Çayı'nda dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce polise, 52 yaşındaki Kadir Öztürk'ün kaybolduğu ihbarında bulunuldu.

İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araştırmaları sırasında Porsuk Çayı kıyısında bu kişiye ait dizüstü bilgisayar çantası buldu.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, dalgıçlardan yardım istedi. Daha sonra, Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nden geçen çayda arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı görevlilerince arama yapıldı.

Ekiplerin arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:33
  1. Arama
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