Kayıp kişi otomobil bagajında yaralı halde bulundu
Bursa'da bir gündür aranan kişi, oğluna ait terk edilmiş aracın bagajında darbedilmiş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:49
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan ve oğluna ait aracın bagajında darbedilmiş olarak bulunan kişi tedavi altına alındı.
Yenişehir-Bursa kara yolununYolören Mahallesi Kavşağı'nda ön lastikleri patlamış ve terk edilmiş otomobili gerenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, aracın bagajını açtıklarında yaralı birinin olduğunu fark etti.
24 saattir kendisinden haber alınamayan Yalçın Dündar (41) olduğu ve darbedildiği anlaşılan bu kişi, sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine götürüldü. Dündar daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, iki şüphelinin bu araçla bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi.
Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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