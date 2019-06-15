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Kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu

İzmir'de kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

15 Haziran 2019 Cumartesi 23:47
Kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Ali Can (29) 2 gün önce arkadaşlarıyla Şahin Tepesi'nde buluştu.

Buluşma sonrası kendisinden haber alınamayan Can'ın eşi, polise başvurarak kayıp ihbarı yaptı.

İhbar üzerine Şahin Tepesi'nde yürütülen arama çalışmaları sırasında çalılar arasında Can'ın cesedi bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 23:47
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