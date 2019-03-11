Kayıp keçileri jandarma buldu Amasya’da bir ağıldan kaybolan 15 keçiyi, jandarma ekipleri buldu.

Amasya’da bir ağıldan kaybolan 15 keçiyi, jandarma ekipleri buldu.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Özbaraklı köyünde yaşayan Yücel Kaya (49), Ağalan mevkisinde bulunan ağılındaki sürüsünden kayıp 15 keçisinin çalınmış olabileceğini jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler bölgede geniş çaplı arama başlattı. Otlarken bulunan keçiler getirilerek sahibine teslim edildi. Kaya, jandarmalara teşekkür etti.

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