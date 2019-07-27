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Kayıp keçi davasında hapis cezasını Yargıtay bozdu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde besicilik yapan Fahrettin Kündü (49), 2012 yılında Güzeloba Mahallesinde çobanlık yaptığı sırada kaybolan bir keçisinin yola çıkması ve yoldan geçen bir aracın keçiye çarpmasıyla araç içindekilerin yaralanmasının ardından başlayan davada verilen hapis cezasını Yargıtay bozdu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:48
Kayıp keçi davasında hapis cezasını Yargıtay bozdu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde besicilik yapan Fahrettin Kündü (49), 2012 yılında Güzeloba Mahallesinde çobanlık yaptığı sırada kaybolan bir keçisinin yola çıkması ve yoldan geçen bir aracın keçiye çarpmasıyla araç içindekilerin yaralanmasının ardından başlayan davada verilen hapis cezasını Yargıtay bozdu.


Korkuteli’nde çiftçilik yapan Fahrettin Kündü (49), 2012 yılında Korkuteli’ne bağlı Güzeloba Mahallesi yakınlarında çobanlık yaparken keçisini kaybetti. Kündü, 9 gün boyunca keçisini aradı. Ancak bulamadı. 10 Eylül’de karayoluna çıkan kayıp keçiye çarpan bir araç takla attı. Araçtaki iki kişi yaralandı. Jandarma, kulağındaki küpe numarasından keçinin Fahrettin Kündü’ye ait olduğunu tespit etti. İfadesi alınan Kündü, keçisinin 9 gündür kayıp olduğunu, aradığını ancak bulamadığını anlattı, şahit de dinletti. Soruşturma neticesinde keçinin yola çıkmasından sorumlu tutulan Kündü hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak’ suçlamasıyla kamu davası açıldı.


Korkuteli’nde hakim karşısına çıkan Fahrettin Kündü, “Benim çobanlık yaptığım sırada 100’e yakın keçim vardı. Keçinin birinin kaybolduğunu fark ettim, aradım ancak bulamadım. O gün keçi sürüsünü bir keçi eksik eve götürdüm. Bu keçi hastaydı. Sürüden geri kalmış, iğne yapılmıştı. Daha sonraki günler aramama rağmen bulamadım. 9 gün sonra da o keçi yolun kenarında gezerken, yoldan geçen bir araç tarafından çarpılmış. Araç içinde bulunan 2 kişi yaralanmış. Kaza sonrası araçtakiler kaskodan para almak için bana dava açtılar. Mahkeme beni suçlu bulunca, 8,5 ay hapis cezasına çarptırdı. Kazadaki aracın kasko firması da 8 bin lira haciz gönderdi. Yüksek mahkemeye itirazım sonrası yüce adalet beni haklı gördü. Ben 7 yıldır çok perişan halde yaşadım. Şuan aracım bağlı ve icralık” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:48
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