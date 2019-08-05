0553 313 94 23

Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kırıkkale’de 7 gündür haber alınamayan zabıt katibi Ömer Doğan’ı (44) bulmak için jandarma ekipleri ’mavi’, ’konuk’, ’oyuk’ isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte arazi de arama çalışmalarını sürdürüyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:38
Kayıp katip kadavra ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Kırıkkale’de 7 gündür haber alınamayan zabıt katibi Ömer Doğan’ı (44) bulmak için jandarma ekipleri ’mavi’, ’konuk’, ’oyuk’ isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte arazi de arama çalışmalarını sürdürüyor.


Kırıkkale Adliyesinde zabıt katibi olarak memurluk yapan 2 çocuk babası Ömer Doğan (44), 30 Temmuz 2019 tarihinde Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyündeki Yeniçıkan mevkisinde bulunan yazlık olarak kullandığı evine gittikten sonra bir daha haber alınamadı.


Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ile Ankara ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; ’mavi’, ’konuk’, ’oyuk’ isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte Yeniçıkan mevkisindeki yazlık evin bahçesinde ve arazide arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan H.D’nin de soruşturması devam ediyor. Kayıp katibin en son görüldüğü bölgede sivil vatandaşların giriş ve çıkışı yasaklandı.


Bahçede köpeklerle arama yapan jandarma ekipleri kümeste gördükleri 200 tavuk ile 20 kazın aç kalmaması için çuvallarla getirdikleri yemleri veriyor. 7 gündür kümes hayvanlarını sahipsiz bırakmayan ekipler, sabah-akşam yem ve su vererek tavukları telef olmaktan kurtardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    El uyuşmasının nedenleri
    1. El uyuşmasının nedenleri
    2. Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı..
    3. Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi
    4. Selvilitepe sokaklarında çalışmalar..
    5. Alanya’da yola savrulan motosiklet..
    6. Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan..
    7. Cengiz Sezici’ye memleketi Adana’da..
    8. Rusya'da askeri birlikte patlama
    9. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    10. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    11. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    12. 11. Büyükelçiler Konferansı
    13. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    14. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    15. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    16. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    17. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    19. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    20. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı