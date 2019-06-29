Kayıp kadın ölü bulundu Ordu’nun Fatsa ilçesinde 1 hafta önce kaybolan 87 yaşındaki Emine Uyulur, dere kenarında ölü olarak bulundu.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 1 hafta önce kaybolan 87 yaşındaki Emine Uyulur, dere kenarında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce akşam saatlerinde evinin önünde aniden kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastası Emine Uyulur’un bir dere kenarında cansız bedeni bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan ve 1 haftalık çalışma sonrası dere kenarında bulanan yaşlı kadının yakınları olayı öğrendiklerinde sinir krizleri geçirdiler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.