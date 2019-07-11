Kayıp kadın için 300 saatlik kamera kaydı incelendi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 24 Haziran günü eşine kızdığı için evi terk eden ve kendisinden o günden bu yana haber alınamayan Başak Çamkerten, 300 saatlik güvenlik kamerası izleniminin ardından Eskişehir’de bulundu.

Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde cep telefonunu alan eşine kızdığı için evi terk eden, 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile olan Başak Çamkerten için özel ekip kuran jandarma ekipleri, Çamkerten’i 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek buldu.

24 Haziran tarihinde eşine kızarak evden ayrılan Çamkerten, o günden sonra eve dönmedi. Eşinden haber alamayan M. Çamketren, olayı jandarma ekiplerine iletti.Ekipler çalışma başlatarak köy ve ilçe genelinde arama yaptı. Çamkerten’e ait bir iz bulamayan ekipler, kadının ilçeden ayrılışından iz sürerek kamera kayıtlarını izledi. Yaklaşık 300 saatlik kamera kayıtlarının izlenilmesinin ardından kadının Eskişehir’de olduğu öğrenildi.

Ulaşılan kadın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alınarak, kadın sığınma evine yerleştirildi. Genç kadının eşi ile tartıştıklarını belirterek evden kaçtığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.