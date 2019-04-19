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Kayıp kadın balkon altında uyurken bulundu

Adana'da bir evin balkonunun altında ayakları çıplak ve yatar halde bulunan yaşlı kadın, polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

19 Nisan 2019 Cuma 00:54
Kayıp kadın balkon altında uyurken bulundu

ADANA (AA) - Adana'da yakınları tarafından kayıp olarak aranan yaşlı kadın bir evin balkonunun altında uyur halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin balkonunun altında yaşlı bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis, yaşlı kadının sesli ikazlara tepki vermemesi üzerine, bu kişiyi balkonun altından çıkartarak bir süre kucağında taşıyıp evin bahçesine götürdü.

Üşüdüğü ve ayağında çorap olmadığı fark edilen kadına polis, çevredeki vatandaşların getirdiği çorabı giydirdikten sonra su içirdi.

Bu kişinin Cemile Aydüz (75) olduğunu ve yakınlarının kayıp müracaatında bulunduğunu tespit eden ekipler, kadını polis aracıyla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaşlı kadının tedavisinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 00:54
  1. BALKON ALTINDA BULUNAN YAŞLI VATANDAŞ
  2. POLİS MEMURUNUN ÇORAP GEYDİRİP SU İÇİRMESİ
  3. Seyhan
  4. yaşlı vatandaş
  5. YAŞLI VATANDAŞA SAHİP ÇIKAN POLİS

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