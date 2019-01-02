Kayıp iş adamının ölü bulunması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başından tabancayla vurularak öldürülen ve cesedi makilik alanda bulunan iş adamı Ali Özdemir'in ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine başlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ö. eski kayınpederi A.S. ve tutuksuz yargılanan K.S, F.S. ve İ.A. ile maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık M.Ö, Özdemir ile 2006 yılında tanıştıklarını ve ailecek görüşmeye başladıklarını söyledi.

Özdemir'in eşinden ayrıldığını ve daha sık görüşmeye başladıklarını belirten Ö, "Ali, 2016 yılında ben ve eşimin ikamet ettiği evde kalmaya başladı. 2-3 günde bir bizde kalıyordu. Ali'ye, Bitez'de açacağı işletme için maddi yardımda da bulunmuştum, bu parayı daha sonra geri aldım." dedi.

Boşandığı eski eşinin telefonunda Özdemir'e yolladığı bazı uygunsuz fotoğraflara rastladığını, durumu eşinin babasına iletmeye karar verdiğini anlatan sanık, "Eşimin babasına fotoğrafları gösterdim. Eşim ve kardeşi sabah Turgutreis'te kahvaltıya gittiler. Ben de yine evde kalan Ali'yi uyandırarak, eşimle arasında olan ilişkiyi söyledim. Yumruklaşmaya başladık. Yerde elime gelen silahı korkutmak amacıyla doğrulttum. Yakın mesafe olduğu için tabanca ateş aldı ve vuruldu." diye konuştu.

Daha sonra eve gelen kayınpederine durumu anlatıp, kiraladığı araçla maktulü makilik alana taşıdıklarını ifade eden M.Ö, Bitez Limanı civarına giderek, maktule ait pasaportu yaktığını, cep telefonunu da kırarak denize attığını aktardı.

Tutuklu sanık A.S. ise damadı M.Ö'nün kendisine maktulü öldürmeyi düşündüğünü söylediğini belirterek, "O anlık gafletle kendisine yardım ettim. Kendisi her şeyi planlamış, cesedi götüreceğimiz yeri bile biliyormuş. 5 dakika sonra cesedi bırakacağımız yere vardık. Bagajdan indirdik, üzerine çalı, ot koydu. Cinayet silahını ben almadım, evdeki temizliğe de yardım etmedim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan M.Ö. ve A.S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı yarına erteledi.

Öte yandan mahkemede adı geçen bir kişi hakkında zorla getirme emri çıkarıldı.

- Olay

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6 Ocak 2018'de kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in cipi, Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama çalışması yapmıştı. Yakın arkadaşı M.Ö'nin itirafıyla Ali Özdemir'in öldürüldüğü anlaşılmış, M.Ö. eşi T.Ö, kayınpederi A.S. ve baldızı K.S. gözaltına alınmıştı. Suç aletinin bulunması için de denizde arama çalışması başlatılmıştı.







