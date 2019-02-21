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Kayıp iş adamı hizmetçisinin evinde ölü bulundu

İstanbul’da ticaretle uğraşan ve bir süredir kayıp olan Vedat Yöngel’in cansız bedeni Fatih’te bulunan bir apartmanın bodrum katında bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:18
Kayıp iş adamı hizmetçisinin evinde ölü bulundu

İstanbul’da ticaretle uğraşan ve bir süredir kayıp olan Vedat Yöngel’in cansız bedeni Fatih’te bulunan bir apartmanın bodrum katında bulundu. Üzerinde taşıdığı 10 bin dolarla kaybolan Yöngel’in evine temizliğe gelen Ermenistan uyruklu anne-oğul tarafından öldürüldüğü iddia edildi.


Kağıthane, Nurtepe Mahallesi, Hüsnühal Sokak üzerinde bulunan evinden 16 Şubat Cumartesi günü çıkan Vedat Yöngel’den haber alamayan aile yakınları Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek hayatından endişe ettikleri babaları için kayıp başvurusunda bulundu. Babalarının ticaretle uğraştığını ve üzerinde 10 bin dolar para bulunduğunu belirten Sedat Yöngel, babalarının kaybolması konusunda evlerine temizliğe gelen Ermenistan uyruklu Stella M.’den şüphelendiklerini iddia etti.


Ticaretle uğraşan Vedat Yöngel’in bulunamaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Çalışmalar sırasında Sedat Yöngel’in telefonuna temizliğe gelen Stella M.’nin oğlu Varlam M.’den bir mesaj geldi. Gelen mesajda, "Sedat, Ben Varlam. Baban bizim evde. Git al’’ ifadelerini kullanan zanlı, Fatih’te bulunan evlerinin adresini verdi.


- Gözünden ve elinden vurulmuş bir halde bulundu


Gelen mesaj üzerine harekete geçen ekipler Cerrahpaşa Mahallesi, Kuyu Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan adrese giderek içeri girdi. Bodrum katta bulunan daireye giren ekipler Vedat Yöngel’i gözünden ve elinden vurulmuş bir halde banyoda buldu. Yapılan kontrollerde Vedat Yöngel’in hayatını kaybettiği tespit edildi.


- Adamı parası için öldürmüşler


Vedat Yöngel’in parası için öldürüldüğünü iddia eden bir mahalle sakini, "Geçen akşam cenazenin çıkarıldığını gördük. Arkadaki evin bodrum katından çıkardılar. İddiaya göre bir kadın öldürmüş. Bu evde yabancı uyruklu bir aile kalıyordu. Adamı parası için öldürmüşler. Kadın adamın hizmetçisiymiş. Ölen adamın Kağıthane’de evi varmış. Adamı buraya getirip öldürmüşler’’ ifadelerini kullandı.


- Kaçan şüphelilerin yakalanası için İNTERPOL’den talep


Yürütülen soruşturmada mesaj atan Varlam M. ve Stella M.’nin 18 Şubat günü Atatürk Havalimanı üzerinden Kars’a giderek buradan da Gürcistan’a geçtikleri tespit edildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Varlam M. ve Stella M. için İnterpol’dan uluslararası arama kararı çıkartılmasını talep etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:18
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