Kayıp ihbarı yapılan adam ölü bulundu Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan ve 40 kişilik gönüllü ekiple arama yapılan Tekin Yalçınkaya’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan ve 40 kişilik gönüllü ekiple arama yapılan Tekin Yalçınkaya’nın cansız bedenine ulaşıldı.

25 Temmuz öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Tekin Yalçınkaya’nın yakınları emniyete kayıp ihbarında bulundu. Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 27 Temmuz’da 40 kişilik gönüllü ekip kuruldu. Kayaaltı ve Kayabaşı mevkiilerinde arama yapan ekipler aynı gün Kayaaltı’nda yolun kenarında bulunan fındık ağaçlarının arasında Yalçınkaya’nın cansız bedenine ulaştı. Talihsiz adamın dinlenmek için yol kenarındaki duvara oturduğu, rahatsızlanınca duvardan düştüğü iddia edilirken, Yalçınkaya’nın kesin ölüme sebebi yapılan otopsi raporunun ardından belli olacak.

Öte yandan merhum Tekin Yalçınkaya, Bünyan Bayramlı Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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