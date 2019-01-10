0553 313 94 23

Kayıp ihbarı verilen kadın trafik kazası yapınca bulundu

Zonguldak'ta otomobilin dereye düşmesi sonucu kadın sürücü yaralandı

10 Ocak 2019 Perşembe 18:42
Kayıp ihbarı verilen kadın trafik kazası yapınca bulundu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yakınları tarafından hakkında kayıp ihbarı verilen kadın, trafik kazası yapınca ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, kentte bir süredir Özlem Ü'den haber alamayan yakınları İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, Kozlu ilçesi Uzungüney mevkisinde bir otomobilin yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye düştüğü ihbarını alan jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti.

Kaza yapan 67 AAK 116 plakalı otomobilden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenilen kadın sürücüyü, ekipler montlarıyla örterek ısıtmaya çalıştı.

Jandarmanın kimlik kontrolü sırasında ise kadın sürücünün, hakkında kayıp ihbarında bulunulan Özlem Ü. olduğu anlaşıldı.

Sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:42
  1. aranan şahıs
  2. trafik kazası
  3. yaralandı
  4. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keşan'da otomobil dereye yatağına düştü: 2 ölü
    1. Keşan'da otomobil dereye yatağına..
    2. Ünal Karaman, basın mensuplarıyla bir..
    3. Ülkü Ocakları Genel Başkanı kim oldu?
    4. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    5. Süper Lig'de start veriliyor! Program..
    6. Bilim dünyasını şoke eden gelişme! 1..
    7. Çankırı'da asırlık gazeteler sergilendi
    8. GÜNCELLEME - Hatay'da uyuşturucu..
    9. İhsan Şenocak'tan ateizm açıklaması:..
    10. Nijerya'daki Boko Haram saldırıları on..
    11. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    12. Iraklı heyetlerin İsrail'i ziyaret..
    13. İş sağlığı ve güvenliği okul..
    14. Sinan Ateş kimdir nerelidir?
    15. İstanbul'da ölü bulunan İranlının..
    16. Eski MI6 başkanından Brexit anlaşması..
    17. Hırvatistan'da hidroelektrik..
    18. Ortadan kaybolan Fırıncı çırağı Seydi,..
    19. Athletic Bilbao, Ibai Gomez'i..
    20. "Gazetecilik demokrasimizin en önemli..
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye