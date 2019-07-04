Kayıp hayvanlar drone’la bulundu Bursa’nın Keles ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş, jandarma ekiplerinin drone’lu çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Bursa’nın Keles ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş, jandarma ekiplerinin drone’lu çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Kestel ilçesi Belenören Mahallesi’nde küçükbaş besleyen Halil A., sabah 06.00 sıralarında hayvanlarının ağılda olmadığını fark etti. 25 küçükbaşın kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takibi yaparak koyunları arazide buldu. 25 adet küçükbaş, Halil A.’ya teslim edildi.

Çömlekçi Mahallesi’nde oturan İsmail Y., jandarmaya 72 adet küçükbaşın kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli yapılan çalışma sonucunda hayvanları 2 kilometre uzaklıkta buldu. Ormanlık alanda bulunan küçükbaşlar, sahibine teslim edildi.

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