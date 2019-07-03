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Kayıp gençten 23 gün sonra acı haber geldi

Antalya’nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi’nde düzenlenen uluslararası müzik festivalinin son günü olan 10 Haziran tarihinde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci isimli gencin cesedi, kaybolduğu noktaya 800 metre uzaklıktaki Karavca Mahallesi’nde bulundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:46
Kayıp gençten 23 gün sonra acı haber geldi

Antalya’nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi’nde düzenlenen uluslararası müzik festivalinin son günü olan 10 Haziran tarihinde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci isimli gencin cesedi, kaybolduğu noktaya 800 metre uzaklıktaki Karavca Mahallesi’nde bulundu. Baraj gölü altında kalan eski Merkez Camii ile bir restoran arasında suyun yüzeyinde ceset gören Mevlüt Arslan isimli vatandaşın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, cesedi baraj gölünden çıkardı.


Acı olay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3.’sü düzenlenen uluslararası müzik festivalinin son gününde yaşandı. Festival organizasyonunda da görevli olduğu bildirilen Yıldırım Selim Özersinci (29) festivalin son günü olan 10 Haziran sabahı, ormanlık alana doğru uzaklaşıp gözden kayboldu. Özersinci, 3 saat boyunca geri dönmeyince arkadaşları aramaya başladı ve onunla ilgili olarak jandarmaya bilgi verdi. Kayıp ihbarının ardından ilk etapta Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri tarafından bölgede arama çalışması yapılırken, gencin kıyafetleri festival alanından baraj gölüne inen patika yolun sonunda bir ağacın altında bulundu. Yıldırım Selim Özersinci’nin telefonunun çadırda olması ve cebindeki parayı almaması ırmağa girmiş olabileceği ihtimalini doğurdu. Kıyafetlerinin bulunmasının ardından olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çağrılırken, hava kararana kadar yapılan aramalardan sonuç alınamadı.


Yıldırım Selim Özersinci isimli gencin cesedi 23 gün sonra Karavca Mahallesi’nde Manavgat Baraj Gölü’nde bulundu. Karavca Mahallesi’nde ikamet etmekte olan Mevlüt Arslan isimli vatandaş, gölün yüzeyinde bir ceset görünce hemen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri baraj gölündeki cesedi çıkarırken cesedin kaybolan Yıldırım Selim Özersinci isimli gence ait olduğunu belirledi. Yıldırım Selim Özersinci’nin cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:46
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