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Kayıp gencin cesedi bulundu

Mersin’in Anamur ilçesinde, 3 gündür kayıp olduğu belirtilen gencin cansız bedeni bulundu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 08:58
Kayıp gencin cesedi bulundu

Mersin’in Anamur ilçesinde, 3 gündür kayıp olduğu belirtilen gencin cansız bedeni bulundu.


Edinilen bilgiye göre, lise mezunu ve işsiz olduğu bildirilen 19 yaşındaki Fatih Tuğrul’a üç gün boyunca ulaşamayan ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine ekipler Tuğrul’u arama çalışması başlattı.


İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin Fatih Tuğrul’a ait olduğu belirlendi.


Tuğrul’un ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 08:58
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