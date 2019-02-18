Kayıp gencin cansız bedeni bulundu Antalya’da 45 gündür kayıp olduğu belirtilen gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu.

Antalya’da 45 gündür kayıp olduğu belirtilen gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde bulunan Zeytinlik içindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlileri kontrolleri sırasında bir şahsın çam ağacında asılı vaziyette olduğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye gelen sağlık ekipler, şahsın uzun bir süre önce yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın polise bildirilmesinin ardından ekipler yaptıkları çalışmada şahsın 28 yaşındaki Yusuf Y.olduğunu tespit etti.

Yusuf Y.’nin cansız bedeni ağaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Yusuf Y.’nin evli olduğu ve 45 gün önce yakınlarının hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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