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Kayıp gencin bulunması için HES'ten su bırakılacak

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 15 Haziran'da Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun bulunması için yürütülen çalışmalardan henüz sonuç elde edilemedi- Eroğlu'nun çay içindeki bir alana sıkışmış veya üzeri toprakla kapanmış olma ihtimaline karşı yarın bölgedeki HES'ten çaya debisi yüksek su bırakılacak- Vali Tuncay Sonel:- "Devletimizin tüm birimleriyle ilk günden itibaren Engin Eroğlu kardeşimizi arıyoruz, inşallah ulaşırız"

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:00
Kayıp gencin bulunması için HES'ten su bırakılacak

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 12 gün önce Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ederken, yarın çaya HES'ten su bırakılması planlanıyor.

İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için Munzur Vadi'sine götürmesinin ardından kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce bugün Eroğlu'nun Munzur Çayı'na düştüğü değerlendirilen Yoncalı köyü yakınlarından kent merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü'ne kadar belirlenen kesimlerde su içinde ve kıyısında yapılan aramalardan da sonuç elde edilemedi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, çalışmaları takip amacıyla geldiği olay yerinde görev yapan ekibe destek verdi.

Sonel, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Engin Eroğlu kardeşimiz, 15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli Ovacık kara yolunda bir yolcu otobüsünün çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşüyor. Devletimizin tüm birimleriyle ilk günden itibaren Engin Eroğlu kardeşimizi arıyoruz, inşallah ulaşırız. Çalışmalara, jandarma, emniyet ve AFAD ekiplerimizin yanı sıra jandarma özel asayiş komutanlığından gelen özel birliklerimiz, Rafting Asbaşkanlığı görevlilerimiz, Rize'den, Kayseri'den, Elazığ'dan, Diyarbakır'dan gelen ekiplerimiz de katılıyor."

- "Munzur Çayı'na yarın yaklaşmayın" uyarısı

Eroğlu'nun bulunması amacıyla yarın Munzur Çayı'nı besleyen önemli kaynaklardan Mercan Çayı'ndaki Mercan Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yapılacak su tutma işleminin ardından saat 11.00 ila 15.00 arasında su bırakılacak.

Böylece çayda akıntı nedeniyle bir alana sıkışmış ya da üzeri toprakla kapanmış olma ihtimaline karşı Eroğlu'nun HES'ten çaya bırakılacak suyun yüksek debisi sayesinde su yüzeyine çıkartılıp bulunmasına çalışılacak.

Yetkililer, belirtilen saatler arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlardan Munzur Çayı'na yaklaşmamasını istedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:00
  1. kayıp genç Engin Eroğlu
  2. Ovacık
  3. Tunceli
  4. Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)
  5. Tunceli Valisi Tuncay Sonel

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