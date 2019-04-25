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Kayıp genci arama çalışmalarında 19 günde 30 kilometrelik alan tarandı

Çaldıran arasındaki 30 kilometrelik alanda ve Muradiye Şelalesi altında bulunan HES barajında devam ediyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 16:01
Kayıp genci arama çalışmalarında 19 günde 30 kilometrelik alan tarandı

Çaldıran arasındaki 30 kilometrelik alanda ve Muradiye Şelalesi altında bulunan HES barajında devam ediyor.


Van’ın Çaldıran ilçesinde 19 gün önce ava giden ve bir daha haber alınmayan 21 yaşındaki Ömer Topgaç’ı arama çalışmaları devam ediyor. Çaldıran’a bağlı Kalkandelen Mahallesi’nde yaşayan Ömer Topgaç, 19 gün önce pazar sabahı ördek avı için Kaz Gölü’ne gitti. Akşam eve dönmeyen Topgaç’ın ailesi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve 3 eğitimli dedektör köpek ile arama çalışmaları 19 gündür devam ediyor.


Çaldıran - Muradiye arasındaki 30 kilometrelik alanda Ömer Topgaç’ı arama çalışmaları devam ederken, yakınları ise çalışmaların her anını takip ediyor. Havanın soğuk olması sebebiyle üşüyen yakınları çalışmaların yapıldığı yerde ateş yakarak ve yanlarında getirdikleri çayı içerek ısınmaya çalışıyor. Muradiye Şelalesi altında bulunan HES barajında ve kayalıkların dibinde didik didik aramalarını sürdüren Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timinin çalışmalarını yakınları ise merakla izliyor.


Ömer Topgaç’ın amcası Özcan Topgaç, “Ömer 19 gündür kayıptır. Çaldıran’da yapılan aramalarda bir sonuç elde dilemedi. Çaldıran - Muradiye arasında 30 kilometrelik alanda arama çalışmaları devam ediyor. Biz de bu çalışmaları takip ediyoruz, çoğu yakınlarımız da arama ekibine yardım da ediyor. Şu an Muradiye Şelalesi’nin altında bulunan HES barajında yapılıyor. Ömer yeni 6 ay önce askerden geldi. Ava meraklıydı sürekli ava çıkardı. O gün de ben balık avına çıkmıştım o da balık avına çıkmıştı. Aramızda 300 metre kadar mesafe oldu, ben balık avlamak için serpme attım sırtım ona dönüktü. 20-25 dakika balık avlamak için uğraştım döndüğümde onu bulamadım. Dedim ki herhalde sazlıkların içinde ördek bekliyor. Zaman geçti ona doğru gittim. Koç Ovası denilen sazlık bölgeye geldim ancak burada da göremedim. Uzakta iki insan gördüm ancak tanınmıyorlardı. Ömer’in karşıya geçtiğini düşünerek döner dedim. Bir saat sonra eve döndüm” dedi.


Diğer amca Abdullah Topgaç da, “Telefonunu aradık ulaşamadık. Biz birlikte bulunulduğu yere gittik ayak izlerini bulduk, ayak izleri derenin yanında son bulunca dereye düştüğünü anladık ve jandarmaya haber verdik, o günden beri aramalarımız devam ediyor ancak hala bulamadık. Etrafta küsüp gitmiş diye konuşmalar dönüyor öyle bir şey yoktur. Küsen adam cüzdanını parasının evde bırakmaz. Her türlü kimlik, cüzdan parası evde duruyor. Babaannesi ısrarla zaten sen yarın gideceksin bir yere gitme demesine rağmen bir gün sonra Manisa’ya çalışmaya gideceği için son bir kez ava gitmek istemiş ancak ava giden Ömer bir daha da dönmedi. Yoksa Ömer vatanını bayrağını seven biriydi. Etrafta yalan yanlış şeyler konuşarak ailesini üzmenin bir anlamı yoktur” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 16:01
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