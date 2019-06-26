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Kayıp genci arama çalışmaları çok sayıda ekiple sürüyor

Tunceli’de 11 gün önce otobüsün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düştüğü ortaya çıkan 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları çok sayıda ekibin katılımıyla sürüyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:16
Kayıp genci arama çalışmaları çok sayıda ekiple sürüyor

Tunceli’de 11 gün önce otobüsün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düştüğü ortaya çıkan 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları çok sayıda ekibin katılımıyla sürüyor.


Olay, 15 Haziran’da Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nun kaybolmasıyla ortaya çıkmıştı. Genç adamın Ovacık’tan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düştüğü bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerle ortaya çıkmıştı. Bölgede Elazığ, Malatya, Kayseri, Diyarbakır, Rize,Mersin,Diyarbakır,Bingöl, Türkiye Rafting Federasyonu ve Ankara’dan JAK’tan gelen ekiplerin çalışmaları sürerken bugün İstanbul’dan Küçükçekmece Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri de dahil oldu. Dahil olan Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği’nden 8 kişilik ekip devam eden arama çalışmalarına destek amacıyla çalışmalara başladı.


Çalışmalar kapsamında yarın Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Hidroelektrik Santrali’nin önce kapakları kapatılacak ardından da açılarak kayıp gencin bulunması için çalışma yapılacağı bildirildi. Bu nedenle 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek su tutma ve boşaltma nedeniyle vatandaşların Munzur Çayı’ndan uzak durmaları istendi.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Tuncay Sonel, "Devletimizin tüm birimleriyle beraber ilk günden itibaren jandarmamızdan, emniyetimize, AFAD’ımızdan, jandarma özel asayiş komutanlığından gelen özel birliklerimize JÖAK’a kadar yine Türkiye Rafting Federasyonu Başkanlığımızın görevlileri, Rize’den, Kayseri’den, Elazığ’dan, Diyarbakır’dan gelen ekiplerimizle birlikte devletimizin tüm birimleriyle Engin kardeşimizi arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ulaşırız" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:16
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