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Kayıp genç kız ölü bulundu

Kayseri'de 16 gün önce kaybolan genç kızın bir inşaatın bahçesinde cesedine ulaşıldı

28 Aralık 2018 Cuma 16:21
Kayıp genç kız ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 16 gün önce evinden ayrılan ve kayıp olarak aranan 18 yaşındaki kız, bir inşaatın bahçesinde ölü bulundu.

Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi İzzet Bölükbaşı Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın bahçesinde ceset görenler, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler cesedin 16 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki İ.N.A'ya ait olduğunu belirledi.

Genç kızın cesedi, incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:21
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