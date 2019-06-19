0553 313 94 23

Kayıp genç adamı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de kendisinden haber alınmayan ve bir otobüsün çarpıp Munzur çayına düşmesine neden olduğu iddia edilen28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları 5.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:18
Kayıp genç adamı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de kendisinden haber alınmayan ve bir otobüsün çarpıp Munzur çayına düşmesine neden olduğu iddia edilen28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları 5. gününde dedevam ediyor.


Geçtiğimiz Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Yoncalık köyünde küçük baş hayvanları otlatmaya götüren Ergin Eroğlu’nun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmişti. Bunun üzerine AFAD, Jandarma, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ve vatandaşlardan oluşan 200 kişilik ekip, arama çalışması yapmıştı. İlk yapılan aramada Eroğlu’na ait cep telefonu ve şapkası Munzur Çayı kıyısında bulunmuştu. Genç adamın Ovacık’tan İstanbul’a giden bir otobüsün çarpması sonucu Munzur Çayı’na düştüğü iddia edildi.Bunun üzerine arama kurtarma çalışmalarını Munzur Çayı’nda yoğunlaştıran ekipler, bugün yeniden arama kurtarma çalışmasına başladı.


5’inci günde Tunceli AFAD ekiplerinin yanı sıraDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlıarama kurtarma ekibinden 5 kişi de kente gelerek çalışmalara destek vermeye başladı. Eroğlu’nun Munzur Çayı’na düştüğü tahmin edilen bölgede dalış yapan ekipleri, drone ve botla da yüzeyden çalışma yaptı.


Ekiplerin çalışmasına gönüllülerde destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya’da Filistinli aileye ayrımcılık
    1. Avusturya’da Filistinli aileye..
    2. Engelsiz Sanat Topluluğu’ndan huzurevi..
    3. Samsun’da jandarmadan uyuşturucu..
    4. Yemen'deki iç savaşta 91 binden fazla..
    5. Hakkari’de PKK terör örgütüne ait..
    6. Gençlik kampı öğretmenleri ağırlıyor
    7. Milletvekili Avşar’dan İstanbul..
    8. Canpolat parkta incelemelerde bulundu
    9. Merkez Bankası PPK toplantı özeti
    10. (Özel)Kağıthane’de yol çöktü
    11. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen..
    12. Mahalle konağında bakım yapıldı
    13. Sürücülere hem teşekkür mektubu, hem..
    14. GRAFİKLİ - BM raporu Suudi Arabistan'ı..
    15. Esenler’de Mursi için gıyabi cenaze..
    16. Spot piyasada elektrik fiyatları
    17. Sıfır atıkta okullar yarıştı İhlas..
    18. Tedavisi gecikince kangren olan bacağı..
    19. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019..
    20. Bas”İT”lik yapan “Otel Lobisi”ne..
    21. Çocuk istismarı ile mücadele bir ekip..
    22. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nda..
    23. İran yabancı turistlerin pasaportuna..
    24. Sanayiciye istihbarat birimi
    25. İzmirli siyasilerden İstanbul’da seçim..
    26. Erzurum Valisi Memiş İHA’ya açıkladı
    27. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    28. Rize Valiliği’nden şiddetli yağış..
    29. GAÜN’de Mursi için gıyabında cenaze..
    30. Başkan Zorluoğlu: “Devletimiz..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu