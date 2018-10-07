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Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için flaş çağrı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından, Gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe duydukları belirtilerek, tüm ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ile insan hakları örgütlerine duyarlılık çağrısında bulunuldu.

07 Ekim 2018 Pazar 19:59
Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için flaş çağrı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe duydukları belirtilerek, tüm ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ile insan hakları örgütlerine duyarlılık çağrısında bulunuldu.

UMED'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan yönetimine karşı muhalif yazılarıyla tanınan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'den bu yana haber alınamaması sonrasında Başkonsoloslukta öldürüldüğü yönündeki iddiaları büyük bir endişeyle takip ettikleri aktarıldı.

UMED'in 4 Ekim'den bu yana Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere savcılık ve emniyet yetkilileriyle de temas halinde olduğu, dernek yönetimi olarak tüm iddialar ve süreç hakkında yürütülen çalışmalar ve başlatılan soruşturmayı da takip ettiği bildirildi.

Evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın, Başkonsolosluktan çıkmadığı ve kendisinden bugüne kadar haber alınamadığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkonsolosluk yetkililerinin uluslararası krize sebebiyet olacak düzeyde olan konu hakkında halen tatmin edici açıklamalarda bulunmaması, Başkonsolosluk yetkililerinin, konsolosluğun kapısını bugüne kadar Türkiye'den gazetecilere açmaması, yönlendirilen soruları cevapsız bırakması, Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki kameraların çalışmadığının iddia edilmesi, giriş-çıkış görüntülerinin paylaşılmaması,15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları yönündeki iddialar, kaygı ve endişelerimizi artırıyor.

Olay yeni krizlere kapı aralamadan, en temel insan hakları ihlali olan yaşam hakkına kast edilmeden, Suudi Arabistan'dan açıklama bekliyoruz. Tekrar belirtiyoruz, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişeliyiz. Tüm ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ile insan hakları örgütlerinden duyarlılık bekliyoruz."

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 19:59
  1. İstanbul
  2. UMED
  3. Cemal Kaşıkçı

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