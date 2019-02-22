Kayıp ganyan bayii işletmecisi iş yerinde ölü bulundu Hatay’ın Payas ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan ganyan bayii sahibi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Hatay’ın Payas ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan ganyan bayii sahibi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki bulunan ganyan bayii sahibi Ali Karaçay’dan (65) iki gündür haber alamayan ailesi, gidebileceği yerleri araştırmasına rağmen bir sonuç alamadı. Bugün evinin yakınındaki ikinci kattaki iş yerinin kapısını açıp kontrol eden ailesi, içeride Karaçay’ı boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.