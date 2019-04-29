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Kayıp Furkan’dan 13 gündür haber yok

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde 13 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:39
Kayıp Furkan’dan 13 gündür haber yok

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde 13 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor.


Erzurum’un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde 17 Nisan günü evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları 13. gününde de devam ediyor. Jandarma ekipleri kaybolan Furkan Yiğit’i dağlık arazide ararken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı dalgıçlar da Kocasu Çayı’nda aramalarını sürdürüyor. Isı sensörlü drone ve jandarmanın cinayet olaylarını aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği "Pelte"nin de destek verdiği arama çalışmalarının 13. gününde de 4 yaşındaki Furkan Yiğit’ten haber alınamadı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:39
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