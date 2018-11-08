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Kayıp Evrim'in tutuklu bulunan annesi serbest kaldı

Yaklaşık 4 ay önce kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Ateş'in tutuklu bulunan annesi Dilek Ateş serbest bırakıldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:00
Kayıp Evrim'in tutuklu bulunan annesi serbest kaldı

Tokat’ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylası’nda 10 Temmuz günü kaybolan 3.5 yaşında ki Evrim Atış’ın annesi Dilet Atış ve babası Burhan Atış, kızlarının kaybolması ile ilgili verdikleri şüpheli ifadeler üzerine 24 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Anne Atış için Turhal adli makamlarınca, Atış ailesinin avukatı tarafından tutukluluk haline yapılan itirazlar üzerine tahliye kararı alındı. Zile Cezaevinde tutuklu bulunan Atış’ın serbest bırakılması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:00
  1. Tokat

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