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Kayıp Evrim için korkunç ihbar! "Dedesinin mezarına gömüldü"

Tokat'ta 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim hakkında jandarmaya korkunç ihbar geldi. Küçük Evrim'in 1 sene önce vefat eden dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü iddia edildi. İhbarı alan ekipler, dedenin mezarını açtı ancak Evrim'e ait hiç bir iz bulunamadı.

20 Temmuz 2018 Cuma 09:42
Kayıp Evrim için korkunç ihbar! "Dedesinin mezarına gömüldü"

Kayıp Evrim'i arama çalışmaları dün yayla çevresinde devam ederken, JAK timleri kadavra köpeği 'Mavi' ile Yenisu köyü mezarlığında arama başlattı. Evrim'in öldürülüp köy mezarlığına gömülme ihtimalini göz önünde bulundurarak mezarlık içerisinde kapsamlı bir arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada Evrim'e ait hiçbir ize rastlanmadı. Ayrıca JAK timleri köyden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yapımı devam eden Yazıtepe Barajı inşaatı çevresinde de arama yaptı.

JANDARMAYA KORKUNÇ İHBAR

Jandarmaya yapılan bir ihbar, akşam saatlerinde aramaların seyrini değiştirdi. Yenisu Köyü içerisinde köy mezarlığında bulanan, Evrim'in 1 yıl önce vefat eden dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü ihbarını alan Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri saat 21.00 sıralarında köy mezarlığına gitti. Jandarma ekipleri tarafından Sadık Atış'ın mezarı 1.5 saat süren çalışma sonrasında açıldı. Yapılan incelemede ise Evrim'e ait hiç bir ize rastlanmadı. Mezarın tekrar kapatılmasının ardından jandarma ekipleri Evrim'i arama çalışmalarına son verdi. Arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 09:42
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