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Kayıp Evrim hakkında Zile Adliyesi'nden açıklama: Öldürülme ihtimali...

10 Temmuz tarihinden beri kaybolan ve Turhal'a bağlı Yenisu köyünde arama çalışmaları devam eden 3,5 yaşındaki Evrim Atış ile ilgili resmi açıklama Zile Adliyesi tarafından yapıldı. Açıklamada Evrim Atış'ın arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Evrim’in öldürülüp gömülme ihtimaline karşı belirli noktaların aranacağı öğrenildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:26
Kayıp Evrim hakkında Zile Adliyesi'nden açıklama: Öldürülme ihtimali...

Zile Adliyesinin resmi internet sitesinden yapılan duyuru niteliğindeki açıklamada, "Mülhakatımız Turhal ilçesi Yenisu köyünde; Evrim Atış isimli 2015 doğumlu kız çocuğunun, 10/07/2017 tarihinde kaybolduğunun ihbar edilmesi üzerine Turhal Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturmaya başlandığı, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespit edilen 5 şahsın 19/07/2018 tarihinde gözaltına alındığı, gözaltına alınan şahıslardan 3'ünün ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, 2'sinin Turhal Sulh Ceza Hakimliğinin 23/07/2018 tarihli kararı uyarınca tutuklandığı, Evrim Atış'ın arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ve soruşturmaya devam olunduğu hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI NOKTASAL OLARAK YAPILACAK

Tokat’ın Turhal İlçesine bağlı Yenisu Köyü yaylasında 10 Temmuz tarihinde kaybolan Evrim’i arama çalışmaları devam ediyor. Ankara’dan Tokat’a gelerek yaklaşık 2 haftadır arama çalışmalarına devam eden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Yenisu Köyü Gözderesi mevkiinde arama gerçekleştirdi. JAK ekipleri ayrıca tarlalarda arama çalışmaları yaparken önlerine çıkan samanlıkları da gözden geçirdi. Adeta samanlıkta iğne arayan JAK ekipleri çalışmalarında bir bulguya rastlamadı. Evrim'in öldürülüp gömülme ihtimaline karşı arama çalışmalarında belirli noktaların dikkate alınacağı öğrenildi. Ankara Polatlı'da kaybolan Eylül'ün cansız bedenin bir direğin dibinde bulunmasından hareketle benzer noktalarda arama çalışmaları yapılacak.

ANNE VE BABA TUTUKLU

Evrim'in kaybolması olayının ardından anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış, çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle Turhal Adliyesinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. 3 gündür cezaevinde olan anne ve babanın tutukluluk haline ise ailenin itirazları Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:26
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