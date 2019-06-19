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Kayıp eşine 3 ay sonra kavuştu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Kenan Kıp, ’dön artık yuvana’ diye seslendiği evi terk eden eşine 3 ay sonra kavuştu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:47
Kayıp eşine 3 ay sonra kavuştu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Kenan Kıp, ’dön artık yuvana’ diye seslendiği evi terk eden eşine 3 ay sonra kavuştu.


Hacıevhat Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk babası Kenan Kıp, kaybolduğunu iddia ettiği eşine 3 ay sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Evine dönen İpek Kıp, yoksulluk ve geçim sıkıntısı nedeniyle evi terk ettiğini ileri sürdü.



"Çok mutluyuz"


Huzura kavuştuğunu söyleyen Kenan Kıp, "İnanın ki çok mutluyum. Eşimi çok seviyorum. Bize kavuştu ve beni sevsin sevmesin önemli değil. Çocuklarımın başında dursun yeter. Eşim, yaşadığımız zor durumdan dolayı alıp başını gitti. Şu an çocuklarımız da çok mutlu ve ailemiz düzene girdi" diye konuştu.



"Pişmanım"


Evini terk ettiği için pişman olduğunu ifade eden İpek Kıp, "Yaşadığımız maddi sıkıntı nedeniyle Bursa’ya yakınlarımın yanına gittim. Eşimin medya aracılığıyla ısrarlı haykırışı, beni evime, yuvama geri döndürmeye vesile oldu. Gittiğime pişman oldum" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:47
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