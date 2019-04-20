Kayıp çocuk 6 buçuk saat sonra komşusunun garajında bulundu Kayseri’nin Develi ilçesinde, akşam saatlerinden beri haber alınamayan 12 yaşındaki M.

Kayseri’nin Develi ilçesinde, akşam saatlerinden beri haber alınamayan 12 yaşındaki M.B, 6 buçuk saatlik çalışma sonucunda polis ekipleri tarafından komşusunun garajında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 18.00 sıralarında 12 yaşındaki M.B. akşam saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra M.B.’nin eve dönmemesi üzerine ailesi, polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, mahalleli ile birlikte M.B.’yi bulmak için seferber oldu.

Yapılan aramalar sonucu M.B, polis ekipleri tarafından 6 buçuk saat sonra komşusunun garajında bulunarak ailesine teslim edildi.

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