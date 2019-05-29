0553 313 94 23

Kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:33
Kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu

ADANA (AA) - Adana'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 12 yaşında çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.

Yüreğir Hidroelektrik Santrali (HES) kapaklarındaki su birikintisinde bir kişinin hareketsiz olduğu ve boğulmuş olabileceği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmada sudan çıkarılan cesedin, iki gündür kayıp olarak aranan 12 yaşındaki Üzeyir Tamer'e ait olduğunu tespit etti.

Çocuğun ailesinin bilgilendirilmesinin ardından olay yerine gelen anne Selma ve baba Hacı Tamer güçlükle sakinleştirildi.

Yapılan incelemelerin ardından Tamer'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üzeyir Tamer'in olay günü arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına gittiği, yüzme bilmeyen çocuğun önce ayakkabısının şaka amaçlı suya atıldığı, daha sonra da çocuğun arkadaşları tarafından kanala itildiği ileri sürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Üzeyir Tamer iki gün önce kaybolması üzerine yakınları durumu polise bildirmişti. Bunun üzerine kayıp çocuk için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında arama çalışması başlatılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:33
  1. Adana
  2. ceset
  3. çocuk
  4. sulama kanalı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret savaşı sonucu: Apple çöküyor!
    1. Ticaret savaşı sonucu: Apple çöküyor!
    2. (Özel) Yaşlı kadının derme çatma..
    3. Askerin sahnelediği oyunla lise..
    4. Van’da bin 900 paket kaçak sigara ele..
    5. Mesut, dünya tıp literatürüne girdi
    6. Altun: “Türk milleti var olduğu sürece..
    7. Büyükşehir’den şehir trafiğini..
    8. Zeytinyağında en prestijli ödülü..
    9. Yerli ürün pazara indi fiyatlar düştü
    10. Huawei'den ABD'nin yaptırım kararı..
    11. Ordu’da 112 ambulansları, dünyayı 82..
    12. KO-MEK resim yarışması sonuçlandı
    13. Sarıgöl Devlet Hastanesinde iftar..
    14. Asya borsaları
    15. Başkale’de 90 kaçak göçmen yakalandı
    16. Rektör Çomaklı, basın mensuplarıyla..
    17. Karşıyaka Çarşı’da dev iftar buluşması
    18. Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı
    19. Kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi..
    20. Ebru ve babası için uygun donör halen..
    21. Dışişleri Bakanlığı Solingen’de evleri..
    22. ASELSAN'dan "su altında" yeni ihracat
    23. ‘Zeki’ ismini verip dostum dediği..
    24. Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor
    25. E-5’te zincirleme kaza: 5 araç..
    26. Yeni askerlik sistemiyle ilgili yeni..
    27. Dr. Ergenç, Viyana’da hastalarıyla..
    28. Kayıp 12 yaşındaki çocuğun cesedi..
    29. 2018-2019 sezonu hakem istatistikleri
    30. Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum