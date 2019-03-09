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Kayıp Buse’nin babası hastaneye kaldırıldı

Hortum felaketi sırasında kayboluşunun üstünden 45 gün geçen üniversite öğrencisi Buse Acar’ın babası Ahmet Acar, mide kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:18
Kayıp Buse’nin babası hastaneye kaldırıldı

Hortum felaketi sırasında kayboluşunun üstünden 45 gün geçen üniversite öğrencisi Buse Acar’ın babası Ahmet Acar, mide kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.


Hortum felaketi sırasında kayboluşunun üstünden 45 gün geçen üniversite öğrencisi Buse Acar’ın babası Ahmet Acar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ile yaptığı röportaj sırasında Buse’nin düştüğü sanılan dere yatağının daha ayrıntılı aranabilmesi için bentlerde biriken suyun bir an önce boşaltılmasını istediğini söyleyerek, bunun için dere yatağındaki setlerin bazılarının bir kenarından kırılması için izin verilmediğini iddia ederek sitem etti. Acılı baba Acar, röportajdan sonra sabah saatlerinde rahatsızlanarak önce Kemer Devlet Hastanesine, daha sonra Antalya Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Acar’ın mide kanaması geçirdiği öğrenildi.


Ahmet Acar’ın yakınları, acılı babanın sağlık durumunun iyiye gittiğini, stres kaynaklı mide kanaması geçirdiğini belirterek haftanın ilk günlerinde taburcu olmasını beklediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:18
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