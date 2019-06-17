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Kayıp Buse’nin anne ve babası, babalar gününü arama çalışmarını takip ederek geçirdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde 24 Ocak’ta yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın anne-babası ve yakınları 144 gündür sonuçsuz kalsa da arama çalışmalarına ara vermiyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:06
Kayıp Buse’nin anne ve babası, babalar gününü arama çalışmarını takip ederek geçirdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde 24 Ocak’ta yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın anne-babası ve yakınları 144 gündür sonuçsuz kalsa da arama çalışmalarına ara vermiyor. Anne ve baba, babalar gününde yapılan arama çalışmalarında tüm gün bölgeden ayrılmadı. Baba Ahmet Acar, " Bizimkisi bir umuttu. Umutların bitmeyeceğini biliyorum." dedi.


Annesi Ayla Acar’la birlikte, babası Ahmet Acar’ın iş yerinin bulunduğu Kemer Küçük Sanayi Sitesi’ne geldikleri sıradaiçinde bulundukları otomobilin hortuma kapılması ve Ağva Deresi’ndeki sel sularına kapılması sırasında kaybolan Buse Acar’ı bulabilmek için 144 gündür sürdürülen arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Dün Antalya dışından gelen duyarlı vatandaşlarla birlikte Ağva Deresi’nin balçıkla kaplı yatağına inen Ahmet-Ayla Acar çifti, akşam saatlerine kadar süren çalışmaları umutla izledi ama bir kez daha umutlar boşa çıktı.


Dere yatağında Buse’nin bulunabileceği değerlendirilen bir noktayı kürekle kazmaya çalışan grup, ağaç kökleri ve çalılardan dolayı balçık tabakasını aşıp istedikleri derinliğe inemeyince Kemer Belediyesi’nden yardım istedi. Belediye’nin gönderdiği traktör kepçe olarak bilinen iş makinesi çamura saplanınca, onu kurtarmak ve kazı yapabilmek için paletli bir iş makinesi gönderildi. Bu iş makinesi önce çamura saplanan iş makinesini kurtardı, sonra gösterilen noktada kazı başladı.


Ahmet-Ayla Acar çiftinin ve yakınlarıyla duyarlı vatandaşların saatlerce umutla izlediği çalışmalarda beklenen sonuca ulaşılamadı. İş makinesi ve vatandaşlar Ağva Deresi yatağını terk ederken, çok üzgün olduğu gözlenen baba Ahmet Acar, “Bizimkisi bir umuttu. Umutların bitmeyeceğini biliyorum. Yardım edenlerden Allah bin kat razı olsun. Umudumuzu tüketmedik, Allah’ın izniyle bulacağımıza inanıyoruz”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:06
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