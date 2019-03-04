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Kayıp baterist ölü bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde ocak ayında kaybolan 22 yaşındaki genç baterist ölü bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:48
Kayıp baterist ölü bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde ocak ayında kaybolan 22 yaşındaki genç baterist ölü bulundu.


Erdemli ilçesindeki Alata Mahallesi’nde ikamet eden Umucu ailesinin torunları ocak ayında kayboldu. Babaannesi Nazife ve büyükbabası Mustafa Umucu ile birlikte yaşayan 22 yaşındaki Alihan Umucu, ’yarım saat sonra dönerim’ diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Torunları geri dönmeyince telefonla da gence ulaşamayan aile, savcılığa ve emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aile gençten bir daha haber alamadı.


Bugün Alata Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde 2 katlı müstakil bir eve afiş asmaya gelenler yoğun bir koku üzerine emniyet güçlerine durumu haber verdi. Kimsenin ikamet etmediği evdeki kokunun kaynağını araştıran polis, bir cesetle karşılaştı. Savcılığın incelemesiyle ceset üzerinden kayıp Alihan Umucu’ya ait kimlik çıktı. Bunun üzerine Umucu ailesi teşhis için çağrıldı.


Teşhisin gerçekleşmesinin ardından genç bateristin ölüm sebebininbelirlenmesi için ceset Adana Adli Tıp kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:48
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