0553 313 94 23

Kayıp başvurusundan cinayet çıktı

Hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi- Cesedin, ormanlık alanda köpeklerin eşelemesi sonucu bir çoban tarafından bulunduğu ortaya çıktı

20 Kasım 2018 Salı 14:37
Kayıp başvurusundan cinayet çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hakkında 5 ay önce kayıp başvurusu yapılan kişinin öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mikhail Erol'dan (48) 2 Haziran'dan beri haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Mikhail Erol'un cep telefonunu incelemeye alan polis, en son görüştüğü Rıdvan A'yı (19) ve Yasin Ö'yü (21) takibe aldı.

Polisin ifadesine başvurduğu Yasin Ö, Rıdvan A'nın, Mikhail Erol'u alacak verecek meselesi yüzünden, arkadaşları Necmi E'nin çalıştığı Eminönü'ndeki bir iş hanında konuşmak için çağırıp, orada bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini de Tekirdağ'da ormanlık bir alana attığını anlattı.

İfade üzerine polisin, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir ormanlık arazide ceset aradığı fakat cesedi bulamadığı öğrenildi.

-Ceset bir çoban tarafından bulundu

Olaydan yaklaşık 5 buçuk ay sonra 16 Kasım'da Kumbağ Mahallesi'nde ormanlık alanda koyun otlatan bir çoban, köpeklerinin bir yeri eşelediğini gördü. Köpeklerin eşelediği yeri kontrol eden çoban, valizin içerisinde ceset görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yeri incelemesi sonucu Adli Tıp Kurumu'nda kaldırılan cesette yapılan incelemede, cesedin Mikhail Erol'a ait olduğu tespit edildi.

Şüpheli Rıdvan A. saklanmak için gittiği memleketi Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, 17 Kasım'da düzenlenen baskınla, cinayetten bilgisi olduğu öğrenilen Yasin Ö, Necmi E. (24) ve Gökhan G. (32) de 18 Kasım'da İstanbul'da gözaltına alındı.

Şüpheli Rıdvan A. emniyetteki ifadesinde, "Ağabeyimin Kırgız uyruklu eşine oturma izni alması için Mikhail'e 2 bin lira verdim. Mikhail parayı aldıktan sonra işi yerine getirmedi. Aramızda tartışma çıkınca ailem ve yengem hakkında küfürlü konuşmalar yapınca, öldürmeyi planladım. Mikhail'i konuşma bahanesiyle bir arkadaşımın iş yerine çağırıp, bıçaklayarak öldürdüm. Cesedini yanımda getirdiğim çuvala koyup bantladım." diyerek olayı anlattı.

Şüpheli, Mikhail Erol'un cesedini cinayetten sonra satın aldığı valize koyduğunu ve 300 liraya anlaştığı ticari taksiyle Tekirdağ'a götürüp ormanlık bir alana gömdüğünü söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:37
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. cinayet
  3. Kayıp şahıslar
  4. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği
  5. Mikhail Erol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum'da doğal gaz bağlantısı sırasında patlama: 3 kişi yaralı
    1. Erzurum'da doğal gaz bağlantısı..
    2. Yeni Burdurspor kendi sahasında 15 gol..
    3. Hücre bile uzay gibi
    4. Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan..
    5. Ulaştırma ve lojistik sektörü..
    6. Stadyumda robotik ve kodlama eğitimi
    7. Hindistan'da orduya ait mühimmat..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
    9. Rusya'dan Kuzey-Güney Ulaştırma..
    10. Medipol Başakşehir'den anlamlı davranış
    11. "Gelin arabası"yla soygun girişimine..
    12. Trabzonspor'a Juraj Kucka'dan kötü haber
    13. Çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce..
    14. Endonezya'da ölü balinanın midesinden..
    15. MHP'den istifa eden başkana sert tepki!
    16. Doğal gaz bağlantısı sırasında büyük..
    17. 'Hıyar' deyip geçme! İngilizlere göre..
    18. Kosova INTERPOL üyeliğine alınmadı
    19. Şanlıurfa'da 1 yaşındaki bebeğin..
    20. Petrol devi Türkiye'de sondaj yapacak
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı