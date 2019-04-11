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’Kayıp’ başvurusunda bulunduğu eski karısını öldüren katil zanlısı tutuklandı

Zonguldak’ta boşandığı ikinci karısının Ankara’ya gidiyorum diyerek kayıplara karıştığını iddia eden katil zanlısı kocanın, boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

11 Nisan 2019 Perşembe 19:46
’Kayıp’ başvurusunda bulunduğu eski karısını öldüren katil zanlısı tutuklandı

Zonguldak’ta boşandığı ikinci karısının Ankara’ya gidiyorum diyerek kayıplara karıştığını iddia eden katil zanlısı kocanın, boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı koca sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde maden işçisi olarak çalışan 41 yaşındaki Murat B., 7 Ağustos 2018 tarihinde Karaelmas Polis Merkezine başvurarak yakın zamanda boşandığı ikinci eşi Dudu Çeştepe’nin (40) 3 Ağustos 2018 günü “Ankara’ya gidiyorum” diyerek evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını beyan ederek kayıp başvurusunda bulundu. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda kayıp olarak bilinen Dudu Çeştepe’nin öldürülmüş olabileceği ihtimali değerlendirildi. Olayda bir takım şüpheler ve çelişkilere ilişkin bulgular elde edilmesi üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği adeta dedektif gibi iz sürdü.


Soruşturmayı derinleştiren ekipler yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından önceki gün kayıp başvurusunda bulunan koca Murat B. ile Murat B.’nin annesi Y.B. (68), ilk eşi H.V.(40), ve kızları T.B.(22) ve G.B.’yi (19) Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak köyünde gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlılar buradaki sorgularının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen katil zanlısı eski koca Murat B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının annesi Y.B., ilk eşi H.V. ve kızları T.B. ve G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ormanlık alanda bıçaklayarak öldürmüş


Yapılan tahkikatta kayıp başvurusunda bulunan Murat B.’nin boşandığı eşi Dudu Çeştepe’yi kendisini aldattığı gerekçesiyle 3 Ağustos 2018 günü Gökçebey-Yenice yolu üstünde bulunan Kabalaklı mevkisinde ormanlık alana götürdüğü ve burada bıçaklayarak öldürdüğü, cesedi ise olay yerinde bıraktığı ortaya çıktı. Zanlı Murat B.’nin cinayeti itiraf etmesinin ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması gerçekleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından Dudu Çeştepe’ye ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler buldu. DNA incelemesi için kafatası ve kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmişti.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 19:46
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