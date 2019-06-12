Kayıp balıkçıya 20 gündür ulaşılamadı
Sinop’ta denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.12 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
Sinop’ta denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.
Sinop’ta 20 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul’u arama çalışmaları, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor. Ekiplerce yapılan aramalarında şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı.
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