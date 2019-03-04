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Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldüren adam intihar etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kayınvalidesini ve 2 kayınbiraderini öldüren şahıs, daha sonra intihar etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 08:30
Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldüren adam intihar etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kayınvalidesini ve 2 kayınbiraderini vurarak öldüren şahıs, daha sonra intihar etti.

 

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle aralarında çeşitli sorunlar olduğu iddia edilen Ferhat Aslan isimli şahıs, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu’nun evine giderek kendisiyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında cebindeki tabancayı çıkartan Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu, kayınbiraderleri Feridun Dayığlu ve Adem Dayıoğlu’na defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi hayatını kaybederken, Ferhat Aslan daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

 

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ferhat Aslan, Ayşe Dayıoğlu, Feridun Dayıoğlu ve Adem Dayığlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. 4 kişinin cenazesi otopsi incelemeleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

 

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 08:30
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